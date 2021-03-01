Мультфильм «Душа» получил «Золотой глобус»

Нью-Йорк, 1 марта. Картина «Душа» от Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures получила «Золотой глобус» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».

Среди кандидатов на «Золотой глобус» в анимации были «Путешествие на Луну», «Семейка Крудс 2», «Легенда о волках» и «Вперед». 78-я церемония вручения наград транслируется на телеканале NBC.

Вручение одной из самых престижных кинонаград в США и мире проводится с 1944 года за достижения в кино и телевидении. В связи с пандемией коронавируса 78-я церемония вручения «Золотых глобусов» проходит в полувиртуальном формате. Трансляции ведутся из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

Мультипликационная сказка «Душа» возглавила кассу кинопроката в России. Американский анимационный проект «Душа» производства студии Pixar с 21 января показывают в российских кинотеатрах. За четыре дня мультфильм стал лидером кассовых сборов.