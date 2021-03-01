Актриса Васильева объяснила, как роман с режиссером помог ей построить карьеру

Москва, 1 марта. Народная артистка Татьяна Васильева рассказала о романе с режиссером Валентином Плучеком. Благодаря этому мастеру, как считает знаменитость, она состоялась в профессии.

Плучек был главным режиссером Московского театра Сатиры с 1957 по 2000 год. Он давал актрисе играть во всех своих спектаклях. Васильева уверена, что сделать карьеру без чьей-либо помощи почти невозможно. И она не жалеет о романтической связи с режиссером.

«Я многим обязана Плучеку, он помог мне состояться как актрисе. Благодарна, что я ему понравилась. Мы проводили много времени вместе, он читал мне лекции об искусстве, очень эрудированный человек. Я не понимаю, как можно состояться в профессии и игнорировать предложение режиссера. Это условие данной профессии. За талант ничего не получишь в этой жизни», — сказала актриса в интервью «Эмпатия Манучи» на Youtube-канале.

Она считает нормальным отношения между режиссером и актрисами. По ее мнению, только так можно добиться успеха в профессии. Татьяна Григорьевна вспомнила примеры из жизни артисток, которые отказывали в отношениях режиссеру и оставались без ролей. Они сами в этом виноваты, считает Васильева.

Сама звезда театра и кино крутила романы с состоятельными мужчинами. Она отметила, что деньги, которые ей давали ухажеры, тратила на своих детей.