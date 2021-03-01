Россиянки хотят получить в подарок на 8 Марта украшения, косметику и сертификаты

Москва, 1 марта. Россиянки рассказали, какие подарки они хотели бы получить от мужчин в Международный женский день.

Согласно данным опроса сервиса для размещения объявлений «Авито», большинство женщин хотело бы получить ювелирные украшения (38%), косметику или парфюмерию (30%), а также подарочный сертификат (27%). Некоторые женщины хотят в подарок получить поездку за город (17%), путевку (15%) или интересную книгу (10%).

Представительницы прекрасного пола также назвали нежеланные подарки. В частности, они назвали посуду (7%), алкоголь (2%) и деньги (1%). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса "Авито".

Большинство опрошенных сервисом мужчин (71%) заявили, что намерены потратить на подарок до 5 тысяч рублей. В свою очередь 15% опрошенных планируют купить подарок на сумму от 5 до 10 тысяч, 6% — более 10 тысяч.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что три четырехдневные рабочие недели ждут россиян весной. Международный женский день 8 Марта сократит рабочую неделю до четырех дней.

Ранее RT сообщало, что опрос показал отношение россиян к 8 Марта и 23 Февраля. 61% респондентов заявили, что оценивают Международный женский день положительно.