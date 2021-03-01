Два человека сгорели при пожаре в жилом доме под Иркутском

Ангарск, 1 марта. Возгорание в многоквартирном жилом доме Ангарске Иркутской области унесло жизни двух жителей. Еще двое пострадали.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, рассказали в пресс-службе иркутского ГУ МЧС. Возгорание случилось в одной из квартир панельной пятиэтажки.

«В коридоре обнаружен погибший мужчина 1950 года рождения, в комнате обнаружена женщина 1950 года рождения, врачами скорой помощи констатирована смерть», – рассказали спасатели.

Своими силами к бригаде медиков обратились еще двое пострадавших. Женщина и ребенок отравились угарным газом. Мальчик получил ожоги кистей рук. Спасатели эвакуировали восемь человек из окон квартир с помощью лестниц. Причиной пожара предположительно могло стать неосторожное обращение с огнем.

Недавно спасатели эвакуировали 20 человек из горящего магазина автозапчастей в Приморье. Огонь охватил 1000 «квадратов» кровли здания.

RT ранее сообщал, что в Ростове-на-Дону произошел пожар на складе продукции для организации праздников. Пожар был ликвидирован на площади 200 кв. м.