Харламов проигнорировал поздравление с днем рождения от Кристины Асмус

Москва, 1 марта. Юморист и актер Гарик Харламов отметил 40-летний юбилей 28 февраля. Бывшая жена Харламова Кристина Асмус поздравила комика с днем рождения фотографией с новорожденной дочерью.

Актриса Кристина Асмус не осталась в стороне и решила поздравить бывшего мужа с 40-летием. Для этого она опубликовала фото с их новорожденной дочерью в Instagram, отметив на фото комика. Однако Гарик ничего не ответил.

Подписчики поспешили пошутить над публикацией, написав большое количество комментариев: «Ждите новостей «У Гарика Харламова родился второй ребенок!», «Неожиданно, хорошо когда после развода поддерживаются тёплые отношения.

Сам комик никак не отреагировал на публикацию бывшей жены и просто проигнорировал поздравление. Его примеру последовали и звездные коллеги Асмус, ничего не написав под постом.

При этом юморист активно принимал поздравления от звезд на свое странице в Instagram. С днем рождения его поздравили Артур Пирожков, Ольга Серябкина, Игорь Верник, Игорь Крутой, Максим Галкин, Семен Слепаков, Игорь Гуляев и другие. Кристина Асмус решила ограничиться поздравлением лишь на своей странице.

Ранее Харламов виртуально уничтожил Панина балалайкой в ответ на оскорбления. Эпатажный актер Алексей Панин серьезно обидел Гарика своими замечаниями в интервью блогеру Алене Жигаловой. Шоумен не стерпел оскорблений, ответив оппоненту в соцсетях. Во время интервью Жигалова поинтересовалась у Панина, почему тот преждевременно хоронит себя как актера. В ответ артист заявил, что в нынешних реалиях рядом с ним нет достойных конкурентов.