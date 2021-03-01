Россиян хотят защитить от погашения чужих долгов

Москва, 1 марта. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб готовится внести в палату законопроект, который защитит граждан от расплаты за чужие долги.

Парламентарий предлагает идентифицировать россиян в базе данных судебных приставов не только по дате рождения и фамилии, но и по одному из других видов персональных данных: ИНН или СНИЛС.

Инициатива должна помочь избежать ситуаций, когда люди вынуждены погашать сделанные их ровесниками и полными тезками долги. Кроме того, Бессараб предлагает дать гражданам право на возмещение морального вреда в случаях, когда их счета незаконно арестовывают приставы.

Депутат уже направила обе инициативы в экспертно-консультативный совет фракции «Единая Россия». После получения заключения она внесет законопроекты на рассмотрение Государственной Думы, сообщает «Парламентская газета».

Ранее в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщили, что россиян чаще всего ограничивают в праве выезда за границу из-за долгов по кредитам, алиментам и ЖКХ. На 1 декабря прошлого года в России действовало 4,1 млн постановлений о временном ограничении права должников на выезд из страны. Это на 20% (700 тысяч постановлений) больше, чем на 1 декабря 2019 года.

Телеканал RT накануне информировал что российские банки в январе ужесточили одобрение выдачи кредитных карт.