Татьяна Васильева пожаловалась на отсутствие настоящих мужчин среди актеров

Москва, 1 марта. Народная артистка России Татьяна Васильева заявила, что настоящих мужчин в актерской среде нет, и объяснила, как сложно найти хорошего партнера.

Знаменитость призналась, что ей очень сложно выбирать партнера для спектакля, поскольку необходим актер, в которого можно по-настоящему влюбиться. Найти чувства к партнеру по сцене, как оказалось, трудно.

«Мужиков мало у нас в профессии. Огромная проблема — найти партнера. Нет мужика настоящего, они все тетки. Зачем мне играть с теткой, что я ее люблю. Кто в это поверит?» — сказала 74-летняя артистка в интервью Вячеславу Манучарову на Youtube-канале «Эмпатия Манучи».

Она добавила, что среди актеров достаточно людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, с которыми тоже проблематично играть любовные сцены. При этом среди них очень много способных актеров.

Недавно кинозвезда призналась, что у нее были отношения с богатыми мужчинами, которые поддерживали ее материально. Деньгами от состоятельных ухажеров знаменитость старалась распоряжаться разумно. Обычно она сразу покупала санки, лыжи, ботинки или что-то еще для детей, поскольку достаток и благополучие наследников Татьяна Григорьевна считает смыслом жизни.