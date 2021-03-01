Компания AstraZeneca продала свои акции Moderna более чем за $1 млрд

Лондон, 1 марта. Англо-шведская биотехнологическая компания AstraZeneca продала 7,7% акций в Moderna за 1 млрд долларов. Причиной стал подъем акций на фоне прорыва ее вакцины против COVID-19.

В отчете не указывается, за какой период британская компания AstraZeneca Plc продала свои акции в Moderna. Участники сделки не сразу дали комментарии. Об этом рассказали в Reuters.

AstraZeneca Plc и Moderna Plc решили сохранить партнерство по другим методам лечения заболеваний и может продать свою вакцину AstraZeneca/Oxford University против COVID-19 на коммерческой основе в будущем, если вирус станет эндемичным.

Представители Moderna, чья вакцина разрешена для экстренного использования против коронавируса в Соединенных Штатах, заявили на прошлой неделе, что ожидают продажи своей коронавирусной вакцины в этом году на сумму 18,4 миллиарда долларов.

В интервью для Федерального агентства новостей эксперт Роспотребнадзора назвал число россиян с иммунитетом к коронавирусу. Он заявил, что только 4 млн человек переболели инфекцией. Еще столько же привились. То есть около 8-9 млн российских граждан имеют иммунитет от COVID-19, что составляет около 6% от всего населения России. Для окончания пандемии необходимо, чтобы иммунитет сформировался у 65-70% россиян.