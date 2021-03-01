Школьники назвали самые ненужные предметы в учебной программе

Москва, 1 марта. Более половины российских учеников хотят исключить из учебной программы предмет ОБЖ.

Почти 70% учеников 8-11 классов высказались против ОБЖ в школьной программе, еще около 60% хотели бы исключить технологию, порядка 40% высказались против астрономии в школьной программе. Об этом свидетельствует исследование Института прогрессивного образования, передают РИА Новости.

«Среди предметов, которые школьники считают ненужными и хотели бы исключить или сократить их изучение, лидируют: ОБЖ (указали 69% опрошенных; большинство отметили, что на ОБЖ, как правило, не дают практических навыков по выживанию/безопасности, уроки зачастую являются формальными)», — сказано в результатах исследования.

Технологию ученики считают ненужным и бесполезным предметом, отметив неактуальность разделения программы на мужскую и женскую. Еще 38% школьников выступили против астрономии, назвав ее сложным предметов, который не пригодится в жизни. Другие 22% хотели бы отказаться от основ религии/православной культуры, а 17% не нравится краеведение. Около 10% опрошенных выступили против черчения, физики, химии и математики, так как они мешают готовиться к ЕГЭ. И 15% не хотят видеть в школьной программе музыку и ИЗО.

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