Киев, 1 марта. Читатели болгарской газеты «Факты» оценили электрический бронеавтомобиль «Шторм» украинского инженера. Транспорт был представлен на международной оружейной выставке в Абу-Даби.

Созданный украинцем прототип броневика не получил поддержки от киевских властей и спонсоров на запуск серийного производства. Поэтому инженер отправился в ОАЭ, где заключил контракт и менее чем за полгода создал гибридный вариант бронемашины.

Болгарская газета указала, что детали для электроброневика производятся в разных странах. Например, батареи делают на китайском заводе, выпускающем аккумуляторы для Tеslа, элементы брони поставляются из Финляндии. a амортизаторы — из Австралии.

Статья о достижениях украинского инженера вызвала особый интерес у читателей. При этом многие пользователи обратили внимание, что электроброневик собирается из разных стран, это вызвало хохот у болгар.

«А что в нем украинского? Наверное, только цепи»; «Давайте и мы похвастаемся — мы делаем перцепечки (болгарское национальное блюдо. – Прим. ФАН) аж на три перца»; «Вот бы еще он летал!» — пишут читатели болгарской газеты.

Украинские власти регулярно хвастаются достижениями в области обороны. Но в социальных сетях зачастую эти чуда высмеивают, говоря, что Киев не способен создать по-настоящему хорошее оружие.