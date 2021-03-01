Беспилотный комплекс «Молния» разработают для ВКС России

Москва, 1 марта. Беспилотный комплекс «Молния» с реактивными аппаратами, которые будут запускаться с самолета-носителя роем, разрабатывается в интересах Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Эскизный проект многоцелевого беспилотного комплекса группового применения «Молния» в инициативном порядке подготовила компания «Кронштадт», сообщает со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РИА Новости.

«Беспилотники этой системы будут запускаться стаей с самолета-носителя, например, для прорыва вражеской ПВО или ведения групповой радиоэлектронной борьбы совместно с пилотируемыми самолетами. Также предполагается применение аппаратов​ комплекса как отдельных высокоточных управляемых боеприпасов или разведчиков-целеуказателей», — цитирует собеседника агентство.

В ближайшее время по проекту должны начаться опытно-конструкторские работы (ОКР). Основу комплекса составят малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) со складывающимся крылом и реактивным двигателем. Аппараты можно будет применять с военно-транспортных и боевых самолетов ВКС, из грузовых отсеков, внешних и внутренних подвесок. До восьми таких БПЛА, в частотности, сможет нести Су-57.

Планируется, что один аппарат комплекса будет​ иметь длину 1,5 метра и размах крыла до 1,2 метра. Скорость аппарата заявлена на уровне 600 - 700 километров в час. Масса полезной нагрузки составит пять-семь килограммов.

Ранее инженеры корпорации «МиГ» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») запатентовали комплексную систему, которая ограничивает предельно допустимые нагрузки самолета. Разработка исключает падение машины в штопор, отметили в пресс-службе ОАК.