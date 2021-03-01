Врач рассказал, какие лекарства следует всегда носить с собой

Москва, 1 марта. Людям с хроническими заболеваниями следует всегда носить с собой небольшую аптечку.

Собирать ее нужно с учетом состояния здоровья конкретного человека, рассказала в беседе с радио Sputnik терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко.

«Это должны быть скоропомощные препараты, если есть какие-то хронические заболевания. Нужно иметь средства для снижения давления, если у вас есть проблемы с сердцем ‒ неплохо бы иметь в сумочке блистер с нитроглицерином», — посоветовала медик.

Также лучше позаботиться о том, чтобы в сумке всегда был санитайзер для обработки рук, если вымыть их будет негде, заключила врач. Особенно это актуально сейчас, когда действуют санитарно-гигиенические нормы из-за коронавируса.

Недавно ФАН раскрыл ответ на один из важнейших вопросов фармакологии — почему лекарства от генетических заболеваний, как правило, имеют высокую стоимость. Зачастую они являются экспериментальными, поэтому государство не имеет оснований, чтобы закупать такие препараты.