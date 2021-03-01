Джереми Кларксон впервые показался после начала пандемии, фанаты в шоке

Лондон, 1 марта. Английский телеведущий выложил на своей странице в Instagram фотографию, на которой он показал, что отрастил бороду и волосы из-за длительного локдауна в Британии.

Бывший ведущий автомобильной передачи Top Gear впервые показал себя в социальных сетях после многомесячной самоизоляции. Об этом рассказывает Mirror. Джереми Кларксон опубликовал селфи, на котором он показывает густую бороду. Под фото он оставил подпись: «Лицевая сторона: собственная модель».

Джереми получил множество комментариев от своих 3,2 млн подписчиков. Многие были шокированы его новым обликом.

«Локдаун длился слишком для Джереми», — заявил один из комментаторов.

«Карантин Санта-Клауса», — сказал еще один подписчик.

Тем не менее, Джереми не сидел сложа руки во время локдауна. Он подал заявку на лицензию на продажу алкоголя в своем фермерском магазине. Телеведущий открыл его в феврале 2020 года в Чадлингтоне, графство Оксфордшир. Кларксон живет со своей девушкой Лизой Хоган на ферме площадью 312 акров, которую купил в 2012 году за 4,25 миллиона фунтов.

В ноябре прошлого года Джереми также решил открыть кафе по соседству с фермерским магазином. На обеих площадках он планирует продавать алкоголь. Сам Кларксон утверждает, что реализовывать будет напитки только местного производства.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что Instagram-блогер отдала 100 тыс. рублей шантажисту, который опубликовал ее интимные фотографии в Telegram-канале «Рынок шкур». Он потребовал от 23-летней девушки деньги за то, чтобы фото были удалены.