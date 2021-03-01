Губернатора Нью-Йорка обвиняют в сексуальных домогательствах

Нью-Йорк, 1 марта. Второй бывший помощник Шарлотта Беннетт обвиняет губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах.

До ноября 25-летняя девушка была советником влиятельного демократа по вопросам политики в области здравоохранения. Она сообщает, что во время выполнения должностных обязанностей мистер Куомо неоднократно задавал ей вопросы личного характера. Об этом рассказывается в эксклюзивном интервью для газеты New York Times.

«Я поняла, что губернатор хочет переспать со мной, и чувствовала себя ужасно неловко и испуганно. Я задавалась вопросом, как я собираюсь выбраться из этого, и предположила, что это конец моей карьеры», — заявила Шарлотта.

Девушка рассказала, что политик задавал ей множество вопросов о ее личной жизни, в том числе о том, считает ли она, что возраст имеет значение в романтических отношениях. В интервью она поделилась, что в июне прошлого года Куомо говорил о чувстве одиночества во время пандемии. Он спросил ее, кого она в последний раз обнимала.

Сам губернатор отрицает обвинения и приказал провести независимое расследование этих утверждений. Это уже не первый подобный случай. Ранее бывшая помощница губернатора Линдси Бойлан также обвиняла демократа в сексуальных домогательствах.

Федеральное агентство новостей рассказало, что Кортни Лав завершила кинокарьеру из-за сексуальных домогательств. При этом она добавила, что больше не способна вернуться в кино из-за домогательств