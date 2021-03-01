Взрыв газа произошел в многоквартирном доме на Ставрополье

Ставрополь, 1 марта. После взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном доме в поселке Рыздвяный Ставропольского края эвакуированы 23 человека, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«При хлопке выбиты стекла в квартире на четвертом этаже, повреждена входная дверь, эвакуировано 23 человека из 15-ти квартир на придворовую территорию, возгорания нет», — отметили в ведомстве.

Сообщение об инциденте поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю в 03:30. В результате взрыва пострадал один человек. Его доставили в районную больницу в город Изобильный.

Ранее Хлопок произошел на цокольном этаже 12-этажного дома, расположенного на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода. По предварительной версии, взорвался бытовой газ.