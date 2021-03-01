Методику назначения детских пособий могут пересмотреть в России

Москва, 1 марта. Критерии нуждаемости могут пересмотреть в России, чтобы при рождении детей доходы семьи не падали, заявил первый зампред Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

В настоящее время при назначении пособия на ребенка в возрасте до трех лет учитывается доход семьи за предыдущий год. Но он может заметно снижаться после выхода женщины в декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком. По словам Рязанского, Министерство труда и социальной защиты РФ уже работает над поправками в правилах начисления детских пособий с тем, чтобы сделать социальную поддержку более адресной.

«Как раз сейчас Минтрудом прорабатываются вопросы усиления адресности поддержки, при которой сумма может увеличиваться для преодоления семьей порога материального достатка не ниже прожиточного минимума», — сообщил Рязанский в интервью «Российской газете».

С января в России вступил в силу новый порядок назначения пособий на детей и больничных. Теперь при наступлении страхового случая сотрудник направляет документы и сведения, которые нужны для назначения выплаты, по месту своего трудоустройства. Работодатель обязан подать их в территориальный орган Фонда по месту регистрации не позднее пяти календарных дней с момента представления документов.

Решение о назначении пособия принимается в течение 10 дней со дня получения документов. Первоначальная выплата на уход за ребенком происходит в течение десяти дней после получения документов.