«Человек-паук — 3» может стать последним фильмом для Тома Холланда в Marvel Studios

Калифорния, 1 марта. Контракт актера Тома Холланда со студией Marvel был рассчитан на шесть фильмов, поэтому «Человек-паук: Нет пути домой» возможно станет последней картиной для молодой звезды.

Исполнитель роли Питера Паркера рассказал, что триквел истории о Человеке-пауке станет последней картиной по контракту. Об этом рассказало издание Independent. Соглашение с актером было рассчитано на шесть фильмов. Пять из них уже были сняты. Том Холланд дебютировал в кинематографической вселенной «Марвел» в ленте «Первый мститель: Противостояние». После этого он снялся в двух сольных фильмах о Человеке-пауке и дважды появился в кроссовере о Мстителях.

«Нет пути домой» будет моим последним фильмом по контракту. Я всегда говорил им (боссам компании Disney. — Прим. ред.), что если они захотят, чтобы я вернулся, я буду на съемочной площадке в мгновение ока. Если нет, я уйду в закат очень счастливым человеком, потому что это было удивительное путешествие», — заявил Том Холланд.

Ранее сообщалось, что студия Marvel снимет четыре новых фильма о Зимнем солдате и Соколе. Все эпизоды будут включены в проект Marvel Studios: Legends. Они выйдут перед премьерой сериала о двух супергероях.