Россиянам рассказали, как уберечь деньги на карте во время интернет-покупок

Москва, 1 марта. Базовые правила кибербезопасности помогут защитить деньги во время онлайн-покупок в преддверии 8 Марта, первое из них — отдельная карта для шоппинга в Интернете.

На эту специальную карту можно прямо перед покупкой переводить необходимую сумму, рассказал основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян в беседе с РИА Новости.

«Не держите на ней больших остатков, а в случае любой опасности сначала блокируйте, а затем перевыпустите ее», — посоветовал специалист.

Не следует переходить по ссылкам из писем на электронной почте, если это не магазин, в котором вы целенаправленно оформляли подписку на рассылку. В обратном случае велик шанс наткнуться на поддельный сайт, который создан для кражи личных данных и денег доверчивых покупателей. Чтобы проверить подлинность сайта, нужно обращать внимание на доменное имя и проверять его на наличие ошибок, а также стоит избегать покупок с телефона, где адрес ссылки посмотреть полностью не удастся.

Недавно ФАН напомнил, какие данные не следует сообщать телефонным собеседникам, даже если они представились банковскими работниками. Самое первое, что никогда не стоит доверять человеку на том конце провода — пин-код банковской карты.