Комаровский назвал главные симптомы пневмонии

Харьков, 1 марта. Главные признаки развития пневмонии назвал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Главным признаком развития пневмонии является кашель. Особенное внимание стоит уделить, если при попытке сделать глубокий вдох, возникают приступы кашля. Помимо этого, о заболевании могут свидетельствовать бледность кожи, одышка и невысокая температура тела, написал Комаровский в Instagram.

О воспалении легких может говорить любая «простудная болезнь», которая длится более семи дней, а также если при высокой температуре не помогают парацетомол и ибупрофен. Это необходимо знать, чтобы не затягивать с обращением к врачам.

«Знание этих признаков необходимо не для того, чтобы вы ставили себе диагноз, а для того, чтобы не тянули с обращением за медицинской помощью», — подытожил Комаровский.

Ранее доктор Комаровский раскрыл самые вредоносные способы укрепить иммунитет, а именно: употребление БАДов и элеутерококка, а также прием эхинацеи и иммуномодуляторов. Самыми эффективными способами специалист назвал полноценный сон, умеренные занятия спортом и отказ от пагубных пристрастий, таких как курение и распитие спиртных напитков.