ВОЗ рассказала, сколько жителей Земли имеют иммунитет к коронавирусу

Женева, 1 марта. Всемирная организация здравоохранения заявила, что менее 10% жителей планеты обзавелись иммунитетом к коронавирусу.

В то время, как для победы над инфекцией необходимо, чтобы коллективный иммунитет выработался у 60-70% мирового населения, подчеркнула главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в Twitter.

«В некоторых местах, особенно в городских районах с большой плотностью населения, есть территории, где 50-60% жителей подверглись заражению вирусом и имеют антитела», — добавила специалист и объяснила, что это не показатель коллективного иммунитета.

Туристы, которые посетят город или регион с меньшей долей людей с антителами, могут заразиться. Поэтому единственный выход, который может привести к безопасности на планете — массовая, масштабная вакцинация.

Недавно в Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян имеют антитела. Оказалось, что и для масштабов страны жителей с иммунитетом все еще критически мало — всего 6%, сообщает ФАН.