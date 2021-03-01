Россиянам напомнили, из чего складывается размер их будущей пенсии

Москва, 1 марта. Специалисты Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали, из чего сложится будущая пенсия россиян, и как происходит формирование влияющих на размер выплат пенсионных коэффициентов.

«За каждый год трудовой деятельности гражданина при условии начисления работодателями или им лично уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование у него формируются пенсионные права в виде пенсионных коэффициентов», — цитирует сообщение ПФР «ФедералПресс».

Количество пенсионных коэффициентов зависит от длительности трудового стажа, а также начисленных и уплаченных в систему обязательного пенсионного страхования страховых взносов.

В ПФР уточнили, что для страховой пенсии максимальное число пенсионных коэффициентов с 2021 года составляет 10, либо 6,25, если гражданин выбрал формирование страховой и накопительной пенсий одновременно.

Выбрать вариант формирования пенсии вправе россияне, родившиеся после 1967 года. Страховая пенсия растет каждый год благодаря индексации, отмечает издание. При ее назначении ПФР учитывает коэффициенты за каждый год. Средства накопительной пенсии на финансовом рынке инвестируют выбранные гражданином УК или НПФ.

Ранее ПФР предупредил, что из-за дополнительного выходного дня в честь 8 Марта пенсионеры получат выплаты заблаговременно. В первую очередь объявление касается тех, кто получает пенсию на почте. В связи с Международным женским днем понедельник, 8 марта, в России объявлен выходным, и почтовые отделения в этот день работать не будут.