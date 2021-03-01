Великобритания выделит дополнительные 1,65 млрд фунтов на борьбу с COVID-19

Лондон, 1 марта. Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство дополнительно выделит 1,65 млрд фунтов стерлингов на распространение вакцины от коронавируса.

Британские власти намерены профинансировать быстрое развертывание вакцинации в рамках своего годового бюджетного заявления. Правительство официально подтвердит эту информацию в среду 3 марта. Об этом сообщает издание Reuters.

«Защита себя от вируса означает, что мы сможем снять ограничения, вновь открыть нашу экономику и сосредоточить наше внимание на создании рабочих мест и стимулировании роста», — сказал Сунак в своем заявлении.

На данный момент в Великобритании вакцину получили 20 млн человек, что является рекордным показателем для Европы. Министр добавил, что дополнительное финансирование на 2,3 млрд долларов поможет при вакцинировании населения. Власти надеются, что уже к 31 июля каждый взрослый человек получит препарат.

Еще 33 млн фунтов будут потрачены на тестирование и разработку вакцин для защиты от будущих вспышек и новых штаммов, а 22 млн пойдут на финансирование исследования по проверке эффективности комбинаций различных препаратов от инфекции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Санкт-Петербург может выйти на плато при высоком уровне заболеваемости COVID-19.