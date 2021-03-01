Суд арестовал депутата Сахалинской облдумы Пашова на два месяца

Хабаровск, 1 марта. Центральный суд Хабаровска отправил под арест на два месяца бизнесмена и депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля», — цитирует представителя суда ТАСС.

Пашова будут содержать в СИЗО Хабаровска.

Парламентария задержали во время его командировки в Хабаровск в пятницу, 26 февраля. По данным СМИ, депутата вызвали на допрос по старому делу, срок которого уже истек. Но обвинение ему было предъявлено по делам обвиняемого в организации убийства бизнесмена Олега Кана, которого называют «крабовым королем».

Пашов владеет рыбодобывающей компанией «Монерон», возглавляет правление Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области (АРСО) и с сентября 2017 года занимает пост депутата Сахалинской областной думы. Осенью 2020 года Пашов занял первое место в составленном Forbes списке 100 российских госслужащих с самыми высокими доходами. Суммарный доход его семьи оценили в 6226,14 миллиона рублей, причем 6225,91 миллиона из них — это доход самого парламентария. Кроме того, семья Пашова владеет тремя объектами недвижимости.