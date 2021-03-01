Почти три четверти россиян держат дома питомцев

Москва, 1 марта. Хотя бы одного питомца держат дома 73% россиян, 55% владельцев домашних животных предпочитают котов, следует из опроса дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование».

«Три четверти россиян (73%) держат дома хотя бы одного четвероногого питомца. При этом жители России больше любят котов — они живут у 55% владельцев домашних животных, тогда как собаки — у 37%», — цитирует исследователей ТАСС.

Аквариумных рыбок, попугаев, грызунов и других домашних питомцев россияне заводят в 8% случаев.

Подобрали питомца на улице 32% россиян, взяли животное из приюта 7% опрошенных. В среднем респонденты готовы заплатить за котенка 543 рубля, за щенка — 1700 рублей. Между тем, около 10 тыс. рублей в год на лечение животных тратят 84% участников опроса.

Рассмотреть страхование медицинских расходов на лечение домашних животных готовы 4% владельцев кошек и собак в среднем по стране и 7% — в Москве. Интерес к этому виду страхования вырос в декабре–январе 2020–2021 годов по сравнению с тем же периодом 2019–2020 годов на 66%.

Опрос проводился среди жителей 75 городов с населением свыше 500 тыс. человек, уточняет агентство.

Ранее ученые выяснили, обладают ли животные интеллектом, сравнив мозг кошек и собак. Оказалось, что собаки являются обладателями более двух миллиардов нервных клеток. У кошек уровень нейронов в коре составил 1 миллиард 250 тыс.