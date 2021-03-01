Два обгоревших тела найдены в вагончике на чукотской трассе

Билибино, 1 марта. Двое погибших найдены в сгоревшем вагончике на трассе на Чукотке, сообщает региональное управление СКР.

Возгорание случилось на трассе Билибино — Певек 19 февраля. Прибывшие на место инцидента пожарные нашли тела мужчин 29 и 47 лет.

Следователи зафиксировали у погибших телесные повреждения, которые возникли в результате воздействия высокой температуры. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что полиция ищет живодера, расстрелявшего собаку в Приморье. В атаке на животное подозревают соседа.