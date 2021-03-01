Трамп обвинил Байдена в потере «энергетического доминирования» США

Вашингтон, 1 марта. Экс-глава США Дональд Трамп обвинил новую администрацию страны в потере статуса энергетической сверхдержавы, которого он с трудом добился в рамках своего президентства.

Теперь США ожидает зависимость от импортной нефти, в частности, российской, уверен республиканец.

«При радикальных демократах цена бензина уже поднялась на треть», — цитирует РИА Новости выступление политика.

Трамп напомнил, что при его работе страна вошла в формат «энергетического доминирования», который сейчас потерян. Это не единственная претензия бывшего главы к новому американскому лидеру Джо Байдену. По мнению Трампа, его преемник не справляется со своими обязанностями, а первый месяц его работы на посту президента стал «катастрофическим».

Ранее ФАН сообщал о намерении Трампа опровергнуть слухи о создании нового политического объединения. Многие американские СМИ предполагали, что политик размышляет о создании партии.