Изменение формы пальцев оказалось симптомом смертельной болезни

Лондон, 1 марта. Синдром барабанных палочек или «пальцы Гиппократа» могут свидетельствовать о смертельно опасном диагнозе — раке.

При этом синдроме пальцы приобретают характерный вид — кончики пальцев утолщаются, а ногтевая пластина расширяется. Ткань между ногтем и костью становится рыхлой, губчатой, из-за чего можно ощутить заметную подвижность пластины при надавливании, пояснили специалисты Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легких. Слова ученых передает Express.

Специалисты напомнили, что симптомом заболевания может быть постоянный кашель. Они призвали обратить внимание на другие специфические состояния организма — кровохаркание, беспричинную потерю веса и исчезновение аппетита.

Риск сердечного приступа связан с группой крови человека. К такому выводу ранее пришли голландские ученые. Обладатели II, III и IV групп крови более подвержены такому состоянию. Однако если они ведут здоровый образ жизни, риск сердечного приступа снижается.