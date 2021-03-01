Бен Стиллер, Ава Дюверней и Аманда Сейфрид вручат премию «Золотой глобус»

Лос-Анджелес, 1 марта. Актеры Бен Стиллер, Ава Дюверней и Аманда Сейфрид были назначены ведущими на известную кинопремию «Золотой Глобус», которая пройдет 28 февраля (ночь 1 марта по Москве) в США.

Голливудская ассоциация иностранной прессы добавила еще несколько имен в свой список знаменитостей — ведущих «Золотого глобуса». Об этом сообщает издательство New York Post. Вручать статуэтки победителям в своих номинациях будут многие известные лица. В список попали Бен Стиллер, Аманда Сейфрид, Ава Дюверней, Колин Фаррелл, Галь Гадот, Яхья Абдул-Матин II и Джастин Теру. Церемония начнется 28 февраля в 20:00 (1 марта 07:00 по Москве) в Лос-Анджелесе.

Организаторы премии «Золотой глобус» объявили актеров, которые также должны будут вручать статуэтки. Среди звезд много тех, кто в прошлом году сами становились номинантами. Хоакин Феникс был лучшим актером за фильм “Джокер”, Рене Зеллвегер — лучшей актрисой за фильм «Джуди». В этом году они примут участие в церемонии в качестве ведущих и передадут награду новым лауреатам «Золотого глобуса». Кроме них, вручать статуэтки будут Марго Робби, Сальма Хайек, Майкл Дуглас, Кевин Бейкон и другие знаменитости.

Премия «Золотой глобус» ежегодно проходит в начале февраля, но в 2021 году из-за пандемии ее перенесли на два месяца. Среди претендентов на награды выделяются фильм Дэвида Финчера «Манк» (шесть номинаций) и драма Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой» (пять номинаций). Обе киноленты были выпущены на стриминг-сервисе Netflix.

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