Норвегия вводит коронавирусные ограничения

Осло, 1 марта. Норвежские власти вводят усиленный карантин после того, как в Осло был обнаружен «британский» штамм коронавируса.

Новая мутация COVID-19 появилась в Норвегии в январе. На сегодняшний день 50-70% случаев заражения приходятся на «британский» штамм. В Осло 26 февраля обнаружили 245 заболевших, что является рекордным показателем для норвежской столицы за все время пандемии. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

«Мы должны ужесточить меры», — заявил на пресс-конференции мэр Осло Раймонд Йохансен.

Со вторника должны будут закрыться все рестораны, за исключением тех заведений общественного питания, что будут работать навынос. Также прекратить деятельность будут обязаны торговые площадки, за исключением продуктовых и винных магазинов, а также аптек. В старших классах средней школы будет введен «красный» уровень, что означает возвращение учащихся к дистанционному обучению.

Ранее в Британии зарегистрировали бразильский штамм коронавируса. Мутацию COVID-19 нашли у шестерых граждан.