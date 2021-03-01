Три четырехдневные рабочие недели ждут россиян весной

Москва, 1 марта. Короткие рабочие недели запланированы в России в связи с 8 Марта и «майскими праздниками», напомнили в Роструде.

«Международный женский день 8 Марта сократит рабочую неделю до 4 дней», — цитирует собеседника РИА Новости.

Две первые недели мая также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Ранее Роструд представил производственный календарь на 2021 год. При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными у россиян в 2021 году будет 246 рабочих и 119 выходных дней. На час будут сокращены считающиеся предпраздничными дни 20 февраля, 17 марта, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября.