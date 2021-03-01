Трамп не исключил свое участие в новой президентской гонке

Вашингтон, 1 марта. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что может решить снова баллотироваться в президенты.

Трамп сообщил, что на выборах 2024 года демократы «решительно проиграют». Он снова повторил, что не проиграл, а выиграл президентские выборы прошлого года. Об этом экс-глава США заявил на консервативной конференции CPAC в Орландо.

«Вообще-то они только что проиграли Белый дом», — сказал Трамп.

Гильдия киноактеров США хотела наказать Дональда Трампа. Президент организации, актриса Габриель Картерис заявила, что экс-президента США можно наказать несмотря на то, что он покинул Гильдию, передает INFOX.

ФАН сообщал, что Дональд Трамп собирается выступить на тему создания нового политического объединения. Экс-глава государства попытается донести до общественности, что не собирается организовать новую партию, вопреки информации в СМИ.