Эван Рейчел Вуд назвала Коби Брайанта насильником, на что жена баскетболиста не смогла промолчать

Вашингтон, 1 марта. Актриса Эван Рейчел Вуд через день после смерти баскетболиста Коби Брайанта назвала его насильником. Вдова Ванесса Брайант не смогла проигнорировать твит кинозвезды.

Пост актрисы в соцсети Twitter был опубликован больше года назад, но жена покойного спортсмена увидела его только недавно. Вдова не смогла оставить запись без внимания. Об этом сообщило издание Mirror.

"То, что произошло, трагично. Я очень переживаю за семью Коби. Он был спортивным героем. А еще он был насильником. И все эти черты его личности могут существовать одновременно", — написала тогда Эван Рейчел Вуд.

Твит актрисы намекает на дело о сексуальном насилии 2003 года. Подобное поведение возмутило Ванессу Брайант. Она считает, что кинозвезда не знает всех деталей.

"Это только что привлекло мое внимание. Ваш ложный, бесчувственный и клеветнический твит, написанный на 26.01.2020 является, мягко говоря, мерзким и тревожным. Подобное поведение является одной из причин, по которой невинные чернокожие мужчины попадают в тюрьму за преступления, которых они не совершали. Обвинение не делает кого-то виновным", — заявила Ванесса.

Легендарный игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" утром 26 января разбился в Калифорнии во время полета на частном вертолете. Всего катастрофа унесла жизни девяти человек. Среди них была 13-летняя дочь баскетболиста Джианна, которая должна была сыграть в баскетбольном матче.