Президент Мексики хочет, чтобы Байден поделился вакциной

Мехико, 1 марта. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время виртуального саммита с президентом США Джо Байденом планирует рассмотреть вопрос о совместном использовании вакцины.

В понедельник, 1 марта, должен состояться виртуальный саммит мексиканского и американского лидеров. Об этом сообщает издание Reuters. Во время обсуждения ряда вопросов Лопес Обрадор намерен попросить Байдена поделиться вакциной со своим более бедным южным соседом. Глава США готов рассмотреть этот вопрос в рамках более широких региональных усилий по сотрудничеству в борьбе с пандемией COVID-19. Однако он сначала должен обеспечить препаратом своих сограждан.

«Мы полностью ожидаем, что это произойдет. Как только мы действительно возьмем пандемию под контроль. Восстановление экономики — это то, где нам придется в конечном итоге открыть наши границы. Но мы не сможем открыть наши границы, если Канада и Мексика не будут аналогичным образом бороться с пандемией. Таким образом, сотрудничество с Мексикой является главным приоритетом», — сказал чиновник Белого дома.

Мексиканская программа прививок была отложена из-за затягивания поставок, несмотря на соглашения с международными производителями лекарств, которые должны были доставить дозы для 126 миллионов мексиканцев. Поскольку поставки вакцины Pfizer отстают от графика, Мексика изо всех сил пытается заполнить этот пробел, осуществляя первоначальные поставки российского «Спутника V» и китайского Sinovac.

Федеральное агентство новостей рассказало, что южнокорейские медики используют один флакон вакцины Pfizer на нескольких больных.