США необходимо реформировать систему выборов — Трамп

Орландо, 1 марта. Соединенные Штаты Америки нуждаются в выборной реформе. Такое заявление сделал экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, минувшие президентские выборы были сфальсифицированы. Другие суды «ничего не захотели с этим сделать».

«Нам нужна реформа выборов. Подобного больше нельзя допустить», — заявил Трамп на консервативной конференции CPAC в Орландо.

Одной из важных мер он назвал ужесточение норм регистрации выборов. По его мнению, нужно ввести стандарты удостоверений для избирателей, единый день голосования и другие нормы.

Недавно Трамп назвал действующего президента Джо Байдена худшим лидером в истории США. Первый месяц на посту стал катастрофическим для главы Белого дома, убежден бывший американский лидер.