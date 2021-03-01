Некоторые пенсионеры смогут дополнительно получить 10 тыс. рублей в марте

Москва, 1 марта. Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил о новой схеме индексации пенсий в текущем году, некоторые неработающие пенсионеры смогут дополнительно получить 10 тыс. рублей.

Выплаты повышаются на фоне роста до уровня прожиточного минимума всех «социальных дополнений», сообщает со ссылкой на ПФР «Регион online». Если пенсия по старости меньше установленных минимальных значений, пенсионеру следует обратиться в центр соцподдержки по месту жительства.

«Доходы неработающего пенсионера сначала доводятся до прожиточного минимума в регионе. Сюда включаются пенсии, социальные выплаты и другие меры поддержки», — цитирует представителей фонда портал.

После доведения выплат до уровня прожиточного минимума проводится индексация пенсии сверх этого показателя, уточняет издание. Эта схема не уменьшает доплату к пенсии, общая сумма дополнительных выплат может составить 10 тысяч рублей.

С 2019 года в стране начал постепенно повышаться общеустановленный возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению. Изменения внедряются поэтапно в течение 10 лет. Переходный период должен завершиться в 2028 году. В результате пенсионный возраст будет повышен на пять лет: 60 лет для женщин, 65 — для мужчин.

После того, как начала действовать новая реформа и был повышен пенсионный возраст, каждый год средняя пенсия по старости увеличивается примерно на 1 тыс. руб. В 2020 году пенсии выросли на 6,6%, в 2021 — на 6,3%. В результате их средний размер по стране составит 17,4 тысячи рублей. По данным Пенсионного фонда, проиндексированную пенсию получат более 36 млн россиян.