Минтруд РФ готовит правила для использования материнского капитала на пенсию

Москва, 1 марта. Минтруд РФ установит правила направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Соответствующее постановление вступило в силу 28 февраля. Документ дополняет Положение о Министерстве труда и социальной защиты РФ. Новые полномочия касаются создания порядка действий для родителей, которые захотят поменять решение об использовании маткапитала.

Действие программы семейного (материнского) капитала продлено до 31 декабря 2026 года. С 1 января 2020 года установлены выплаты на первого ребенка и увеличены на второго. Весной прошлого года сертификаты на материнский капитал оформлялись в беззаявительном порядке через «Госуслуги».

Начиная с 2021 года, размер маткапитала составляет 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго. Его средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование ребенка, социальную адаптацию детей-инвалидов, формирование накопительной части пенсии матери, а также на строительство или ремонт жилого частного дома.

Накануне стало известно, что в Госдуме решили расширить возможности для трат материнского капитала и одновременно поддержать индивидуальных предпринимателей, занимающихся воспитанием детей. Об этом информирует INFOX.ru.