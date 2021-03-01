«Йцукен»: названы самые популярные пароли 2020 года

Москва, 1 марта. Пароли вроде «123456», «123456789» или «000000» вошли в топ-10 самых популярных комбинаций 2020 года.

Среди наиболее распространенных паролей на латинском языке выделены asdasd и asdfghjkl, а на кириллице — «марина». Об этом рассказали в исследовании сервиса разведки утечек данных DLBI, передают «Известия».

На первом месте по популярности расположился код 123456. Среди паролей, состоящих только из букв, лидерские позиции удерживает сочетание qwerty. Среди англоязычных паролей популярны password, iloveyou, dragon и monkey. В кириллице же часто используются «йцукен», «пароль», «я», «любовь» и «привет». В десятке также оказались «максим», «люблю», «андрей» и «марина».

В 2020 году стали набирать популярность комбинации, связанные с пандемией коронавируса. Сервис выделил covid19, «корона», epidemic, COVID19_Access, pandemic, coronavirus.

Ранее компания «Яндекс» сообщила об внутренней утечке данных, из-за которой скомпрометировано 4887 почтовых ящиков пользователей. Сотрудник компании предоставлял незаконный доступ в почтовые ящики пользователей, передает RT.

Также ФАН сообщал, что мошенники с помощью личных данных могут написать друзьям и родным, вымогая деньги, либо шантажируя, найдя ненужную информацию. Россиян призвали заводить аккаунты в соцсетях не под своим именем.