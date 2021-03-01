Эксперты назвали топ-5 регионов России по уровню средней зарплаты

Москва, 1 марта. Фонд развития гражданского общества опубликовал результаты исследования, в ходе которого была выявлена средняя зарплата в субъектах РФ.

«Известия» отмечают, что его критериями стало отношение ежемесячной средней заработной платы к стоимости потребительской корзины. Авторы исследования отмечают, что в топ вошли 37 из 85 регионов.

Первое место и самый высокий индекс получила Магаданская область. Прожиточный минимум составляет в ней 23,6 тысячи рублей, средняя зарплата — 127 тысяч рублей.

ЯНАО располагается на втором месте. Средняя зарплата составляет 96,6 тысячи рублей при прожиточном минимуме 20,1 тысячи рублей. На третьем находится Сахалинская область с зарплатой 85,8 тысячи рублей и прожиточным минимумом 20,4 тысячи рублей.

Также в топ-5 попали Чукотка (117,8 тысячи рублей, прожиточный минимум — 28,4 тысячи) и Москва (зарплата — 95,3 тысячи, прожиточный минимум — 23,8 тысячи рублей).

Российским гражданам могут выдать новые пособия и выплаты в преддверии выборов в Госдуму, считает экономист Руслан Гринберг. Об этом информирует INFOX.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что средняя зарплата на Украине втрое меньше, чем в России. Такую информацию привела Международная организация труда (МОТ).