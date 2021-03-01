Россиянам запретят пополнять иностранные электронные кошельки с карт «Мир»

Москва, 1 марта. Платежная система «Мир» начнет отклонять переводы на иностранные электронные кошельки с 27 апреля. Об этом говорится в разосланном в банки технологическом бюллетене.

Причиной этого решения названа «минимизация риска осуществления сомнительных переводов денежных средств». Таким образом платежная система заблокирует пополнение кошельков в букмекерских конторах, онлайн-казино и у «других игроков серого рынка», отметила в комментарии РБК глава правления Национального платежного совета Алма Обаева.

В конце декабря Госдума приняла в третьем — заключительном — чтении законопроект, обязывающий социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Согласно документу, соцсети должны будут осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления и блокировки незаконной информации, в том числе рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.