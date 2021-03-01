В ПФР рассказали об особенностях начисления пенсий самозанятым

Москва, 1 марта. Самозанятым россиянам рассказали об особенностях начисления им пенсионных выплат, соответствующие разъяснения дали в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Томской области.

«Пенсия начисляется в зависимости от того, уплачивает самозанятый гражданин страховые взносы в ПФР или нет. По общему правилу самозанятые граждане освобождаются от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд и, соответственно, им не начисляются пенсионные коэффициенты и страховой стаж», — цитирует специалистов фонда портал Tomsk.ru.

Если уплачивать страховые взносы самозанятый будет самостоятельно, эти периоды включат в стаж и за них, в зависимости от уплаченной суммы, гражданину определят индивидуальный пенсионный коэффициент.

Ранее ФАН сообщал об индексации всех видов пенсий в России в течение 2021 года. Перерасчет социальных и государственных пенсий планируется с 1 апреля 2021 года. Предполагается, что выплаты вырастут на 2,6%. Социальную пенсию получают россияне по достижении пенсионного возраста, если у них нет или не хватает подтвержденного трудового стажа для назначения трудовой пенсии.

Повышение военных пенсий традиционно ожидается 1 октября на 3,7%. Также в 2021 году Пенсионный фонд собирается проиндексировать стоимость набора социальных услуг (НСУ). Кроме того, повышение коснется ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), пособия на погребение пенсионера и других социальных выплат с 1 февраля. Размер индексации связан с уровнем инфляции, которая в прошлом году составила 4,9%.