Суд Москвы объяснил отмену условного срока Навального

Москва, 1 марта. Московский городской суд объяснил законность замены условного срока на реальный блогеру Алексею Навальному по делу компании «Ив Роше».

Основатель признанного иноагентом ФБК был доставлен в колонию во Владимирской области. Об этом РИА Новости рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Осужденный длительное время не выполнял возложенные на него судом обязанности, систематически не являлся на регистрацию в специализированный государственный орган, неоднократно предупреждался об отмене условного осуждения, сменил место жительства без надлежащего уведомления государственного органа, скрылся от контроля, в связи с чем был объявлен в розыск», — отметили в апелляционной коллегии суда.

Условно осужденный, добавили в Мосгорсуде, не может самостоятельно определять время явки на регистрацию в УИИ и решать, имеются ли у него основания для появления. Навальный, как отметили в апелляционной коллегии, не сделал «необходимых выводов» и «не встал на путь исправления».

Отмечается, что ему засчитали время амбулаторного лечения в Германии как уважительную причину для неявки. Однако это не освобождало его от обязанности сообщать свои данные инспектору.

ФАН назвал профессии, которые Навальный сможет освоить в колонии. Он сможет пройти обучение на швейном или токарном производстве, а также на кухне и в библиотеке.

Недавно INFOX писал, что Навальный в суде по делу о клевете навсегда уничтожил свою политическую карьеру. Об этом в блоге заявил политолог Сергей Марков.