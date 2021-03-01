Исследование показало регионы с самой низкой долей просрочек по кредитам

Москва, 1 марта. Среди регионов с самой низкой долей просроченной задолженности населения банкам по кредитам оказались Ненецкий округ, Севастополь и ЯНАО.

Самые высокие показатели просроченных кредитов зафиксированы в Ингушетии и других регионах Северного Кавказа. Рынок кредитования вернулся к стабильному росту во второй половине 2020 года благодаря стабилизации экономики, снижению рыночных ставок и продолжению стимулирования кредитования, передает РИА Новости.

В российских регионах отмечается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам населению. В трех субъектах доля просрочки больше 7%, в четырех — менее 2,5%.

Наибольший рост доли просроченных кредитов зафиксирован в Калининградской области, где за прошлый год она выросла на 1,6%, Чеченской республике и Липецкой области с показателем плюс 1%. Еще в 25 субъектах просрочка по кредитам выросла более чем на 0,5 процентного пункта.

В России при этом снизились объемы выдачи кредитных карт. Банки в РФ ужесточили правила одобрения выдачи данного финансового продукта. Положительный ответ дали только 28% заявок. Число выданных кредитных карт по сравнению с декабрем упало на 45%, передает RT.

Ранее ФАН сообщал, что большинство российских банков в ближайшее время собираются предложить россиянам «весенние акции», рассказал аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. По словам эксперта, ожидается повышение ставки по вкладам в течение этого года. О сезонном изменении уже заявили Россельхозбанк, ОТП, Альфа-банк и банк «Открытие».