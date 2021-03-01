Новый знак появился на дорогах России

Москва, 1 марта. Постановление правительства о введении нового дорожного знака «Фотовидеофиксация» вступило в силу с 1 марта 2021 года.

Новый знак будет устанавливаться отдельно от других элементов, в отличие от старого, который разрешалось ставить лишь в сочетании со светофором или другими дорожными знаками. Его действие заканчивается с 1 сентября, сообщает РИА Новости.

Знак будет отмечать места, где нарушение правил дорожного движения может фиксироваться при помощи технических средств — фото- или видеосъемки. Вне населенного пункта он будет устанавливаться в 150-300 метрах от зоны контроля видеокамер, в черте городов или других населенных пунктов — со знаками 5.23.1 и 5.23.2 и 5.25 («Начало населенного пункта»).

Недавно ФАН напомнил, какие изменения ожидают россиян с 1 марта. По словам экспертов, сильнее всего усложнится жизнь автомобилистов — с первого дня весны начинают действовать новые правила прохождения технического осмотра автомобилей.