Видео с места кровавой бойни под Нижним Новгородом появилось в Сети

Кудьма, 1 марта. Видеозапись с места убийства семьи из четырех человек в Нижегородской области опубликовали СМИ.

РЕН ТВ показывает кадры и сообщает, что в доме в поселке Кудьма в настоящий момент работают правоохранители. Ранее там были найдены мертвыми пятилетний мальчик, его мама, бабушка и дедушка.

Подозреваемых в жуткой расправе задержала полиция. Автомобиль Volkswagen Passat, который правоохранители искали после убийства, обнаружили во Владимирской области. Другую машину сейчас ищут под Москвой. По данным источника, в причастности к преступлению подозревается гражданин Армении Армен Атабекян.

Ранее стало известно о поимке двоих подозреваемых. ФАН сообщал, что причиной расправы мог стать бытовой конфликт.