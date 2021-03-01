Бывшая фотомодель рассказала о внимании со стороны Тоби Магуайра и Вэла Килмера

Лондон, 1 марта. Английская телеведущая Мелинда Мессенджер рассказала, что актеры Тоби Магуайр и Вэл Килмер пытались добиться ее расположения, но она хотела встречаться с Робертом Дауни-младшим.

Мелинде на прошлой неделе исполнилось 50 лет. Мать троих детей рассказывала о своей карьере, и кто ухаживал за ней в прошлом. Было несколько звезд, которые хотели построить с ней отношения, но тот, от кого она ждала внимания, так и не сделал первый шаг. Об этом рассказывает Mirror.

Телеведущая вспомнила, что к ней приставали звезды фильмов о «Человеке-Пауке» и «Бэтмене», но ей пришлось отвергнуть их ухаживания. Бывшая гламурная модель пошутила, что ей нравится только Железный Человек.

«Меня пытались покорить Человек-Паук и Бэтмен, и я отвергла их обоих. Однажды я оказалась на вечеринке после премьеры фильма с Тоби, и он начал болтать со мной. Он все время подходил ко мне. Он танцевал со мной, хотя я не знала, кто он такой. В то время у меня все равно был парень. В другой раз Вэл Килмер пригласил меня на свидание через моего агента. Я сидела дома и думала: «О боже, это Бэтмен?». Я была влюблена в него в то время, но я отвергла и его тоже. Я хотела Роберта Дауни-младшего, который играл Тони Старка в «Железном Человеке», — вспоминает телеведущая.

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