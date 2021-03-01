Ученые выяснили причины появления легочного свиста

Москва, 1 марта. Свист в легких может наблюдаться во время простуды или из-за хронических болезней. Ученые объяснили, почему так происходит.

Свист в легких создает сильное давление. Они являются одной из причин тех или иных диагнозов. Для выявления происхождения хрипа, ученые создали аналог легких, состоящий из тонких трубочек, рассказал ученый Аластер Грегорн, передает «Популярная механика».

Его команда выяснила, что свист возникает из-за слишком мощного давления на трубки, после чего одна из них лопается из-за силы воздуха, который создает колебания. Это сравнимо с поломкой крыльев самолета. Такое явление несет большую опасность для легких.

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