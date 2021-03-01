ПФР посоветовал россиянам заранее позаботиться о будущей пенсии

Москва, 1 марта. Пенсионный фонд России (ПФР) посоветовал россиянам, которые собираются выйти на пенсию, в ближайшие годы, за 24 месяца до выхода на заслуженный отдых подготовить все документы.

Будущему пенсионеру необходимо заранее позаботиться о будущей пенсии и подготовить подтверждающие его право на выплаты документы. Ознакомиться с перечнем необходимых сведений подробнее можно на сайте ПФР, сообщает «МК в Тамбове».

Если каких-либо документов нет, специалисты сделают запросы в необходимые инстанции самостоятельно. Когда будет собран весь пакет документов, начнется проверка, которая может занять некоторое время. Поэтому предоставить все нужно заранее.

Работающий в имеющей соглашение об электронном взаимодействии с ПФР организации гражданин может дать согласие на направление документов по защищенным электронным каналам. Предоставлять документы в бумажном виде будет не нужно.

Чтобы лично обратиться в Пенсионный фонд, следует предварительно записаться на его сайте, через мобильное предложение или по телефону, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2021 года размер социальных выплат в России будет проиндексирован на 2,6%. Ожидается, что средний размер соцпенсии составит 9,9 тыс. рублей, социальной пенсии детям-инвалидам 16 тыс. рублей, инвалидам с детства — 11,5 тыс. рублей. Размер прибавки рассчитывается, исходя из прогнозов показателя роста прожиточного минимума для пожилых людей.

Индексация коснется выплат нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого для пенсии стажа (в том числе инвалидам); сиротам, участникам и ветеранам Великой отечественной войны; вдовам военнослужащих, погибших в период ВОВ; родителям погибших призывников; гражданам, пострадавшим от радиационных катастроф.