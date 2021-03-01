Кравчук связал обострение в Донбассе с санкциями против Медведчука

Киев, 1 марта. Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук объяснил обострение в Донбассе, сообщает Deutsche Welle.

Политик пришел к выводу, что эскалация связана с санкциями, которые украинские власти ввели в отношении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и некоторых местных телеканалов. В то же время экс-президент Украины оговорился, что не стоит считать обострение на фронтах Донбасса якобы прямой местью Кремля.

«Это не месть. Потому что они никогда не прекращали реализацию идеи, что Украина должна быть «под Россией», никогда. Этот тезис никто не отменял», — заявил политик.

Кравчук также предложил краткий, но нереалистичный план по «освобождению» Украины от России. По его мнению, страна сможет сделать это только став членом НАТО и Евросоюза, а также приобретя статус особого партнера США.

В Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили, что Вооруженные силы Украины перебросили самоходные гаубицы в населенный пункт Рубежное в Донбассе. Представители ЛНР подчеркнули, что смена позиций боевой техники является нарушением третьего пункта дополнительных мер по контролю за перемирием.