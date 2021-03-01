Киев на 11% увеличил пенсионные выплаты в стране

Киев, 1 марта. Постановление украинского правительства об увеличении пенсионных выплат на 11% вступило в силу.

Их рост, согласно решению кабмина, соответствует половине увеличения уровня инфляции в прошлом году и «50% показателя роста средней зарплаты на Украине, из которой выплачены страховые взносы» за 2018–2020 годы.

Увеличение выплат затронет порядка 8 млн украинцев. Пенсия в среднем увеличится на 308 гривен или 11 долларов. В Министерстве соцполитики Украины рассказали, что минимальная пенсия для лиц с трудовым стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин составит 2200 гривен или 78,6 доллара.

Недавно жители Крыма в жесткой форме ответили Зеленскому на просьбу «вернуться домой». В своем недавнем обращении к гражданам он сравнил воссоединение Крыма с Россией в 2014 году с «вырванным сердцем» у страны.

Ранее Infox писал, что Украина уверена в невозможности выполнения Минских соглашений по Донбассу. В администрации Зеленского считают, что они требуют серьезной корректировки.