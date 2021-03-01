Экстренная посадка Ми-35 не позволила завершить патрулирование ЦПВС в Сирии

Дамаск, 1 марта. Российская армейская авиация не смогла выполнить патрулирование в сирийской провинции Хасака из-за вынужденной посадки Ми-35, сообщил замглавы ЦПВС в Сирии Вячеслав Сытник.

Контр-адмирал информирует, что силами армейской авиации воздушное патрулирование было осуществлено не в полном объеме. Российский вертолет во время патрулирования по техническим причинам вынужденно приземлился.

Ми-35 совершил вынужденную посадку по техническим причинам в воскресенье. Это случилось во время планового патрулирования в Хасаке. В Минобороны РФ уточнили, что экипаж винтокрылой машины был оперативно доставлен на аэродром поисково-спасательной службой, их жизням ничего не угрожает. Экипаж сообщил, что обстрела вертолета не производилось.

Террористы за 28 февраля совершили 24 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом информирует RT со ссылкой на заявление российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что силы ВВС США перевозят боевиков. Об этом ФАН пишет со ссылкой на данные сирийских СМИ.